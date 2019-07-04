Рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна снова упал. И, что самое неприятное для него и его команды, по популярности в стране его опередил президент Армен Саркисян.

Саркисян - единственный представитель бывшей власти, сохранивший свой пост после апрельского переворота. Так как президент, согласно новой конституции, фигура номинальная и сродни свадебному генералу, Саркисян опасности для новой власти не представлял. К тому же, Николу нужен был кто-то, кого не стыдно показать на международной арене. Если бы Пашинян знал, что через год Армен Саркисян опередит его по популярности в Армении, он бы избавился и от него.

Как сообщает газета "Грапарак", Международный республиканский институт (IRI) провел недавно социологические опросы в Армении. На прошлой неделе результаты исследований были обобщены и предоставлены ряду государственных ведомств, которые пока их не обнародовали.

Согласно результатам, рейтинг правящего блока "Мой шаг" составил 52%, партии "Процветающая Армения" - 12%, Республиканской партии Армении - 5,1%, АРФ "Дашнакцутюн" - 3,5%. Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна - 56%.

"Интрига состоит именно в этом: президент Армении Армен Саркисян по личному рейтингу впервые опередил премьер-министра. Рейтинг Армена Саркисяна составил 61%", - пишет газета.

Султан Керим