Граждане Азербайджана поддерживают армию в пределах своих возможностей. Мы выдвинули новую инициативу и захотели вновь включить этот вопрос в повестку дня.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер отметил, что члены ПЕА широко поддержали эту инициативу и перечислили средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Зампред ПЕА подчеркнул, что к этой инициативе присоединились и депутаты.

По словам вице-премьера, присоединение к этой инициативе других лиц личное дело каждого: "Каждый гражданин Азербайджана всегда готов оказать армии моральную и материальную поддержку. Сильная азербайджанская армия стоит в одном ряду с 52 сильнейшими армиями. Известные апрельские бои еще раз доказали мощь азербайджанской армии. Материальная и моральная поддержка, оказываемая азербайджанским народом, служит усилению нашей армии".

Напомним, что ранее вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на своей официальной странице "Facebook" поделился публикацией под девизом "Проведем благотворительную акцию с целью поддержки Фонда помощи Вооруженным силам".

С призывом "поддержим нашу армию", Ахмедов предложил членам ПЕА присоединиться к благотворительной акции в поддержку Фонда помощи ВС, и первым, в качестве примера для других, перевел 50 процентов своей заработной платы в Фонд помощи ВС.