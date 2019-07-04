Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) продолжает переводить пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам. Только из Насиминской районной организации партии в Баку перечислено 20 тысяч манатов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что каждый из депутатов Милли Меджлиса (парламент) оказали помощь в размере 500 манатов.

"К этой акции присоединились и не члены партии, и беспартийные депутаты. Считаю, что соберется внушительная сумма", - сказал Новрузов.

Напомним, что ранее вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов на своей официальной странице "Facebook" поделился публикацией под девизом "Проведем благотворительную акцию с целью поддержки Фонда помощи Вооруженным силам".

С призывом "поддержим нашу армию", Ахмедов предложил членам ПЕА присоединиться к благотворительной акции в поддержку Фонда помощи ВС, и первым, в качестве примера для других, перевел 50 процентов своей заработной платы в Фонд помощи ВС.