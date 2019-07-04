"Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии". Эти строки из "Письма к женщине" Сергея Есенина, как мне кажется, наиболее точно передают те поистине исторические события, современниками которых мы с вами являемся. Вдумайтесь в смысл происходящего - очень маленький по своим масштабам Азербайджан давно и прочно закрепил за собой статус страны, имеющей определяющее влияние на события, происходящие во всем регионе Южного Кавказа, и являющейся местом, где формируется мировая повестка дня.

Да, Азербайджан является оазисом стабильности и поступательного экономического развития в нашем мире зашкаливающей турбулентности. И уже фактом является то, что благодаря развитию в последние годы транспортной системы, наша страна превратилась в крупный транзитный и логистический центр. Азербайджан инициирует и успешно реализует крупнейшие энергетические проекты, играя роль важнейшего партнера Европы и целого ряда стран мира в деле обеспечения их энергетической безопасности. В нашей стране давно и успешно проводятся самые знаковые, важные спортивные и культурные мероприятия.

Баку был местом проведения престижного песенного конкурса "Евровидение", первых в истории Европейских игр, а недавно в нашей столице прошел финал Лиги Европы, который, по признанию международных экспертов, был организован гораздо лучше, чем финалы европейских турниров в иных странах.

В Баку успешно проводятся джазовые фестивали, фестивали мугама. Плюс, в Габале и Шеки успешно проходят музыкальные фестивали, в которых с радостью участвуют самые известные исполнители.

Замечу также, что с великой радостью в нашу страну на гастроли приезжают известные артисты оперы и балета со всего мира. Часты и выступления в Баку лучших зарубежных эстрадных исполнителей. И все эти люди, повидавшие на своем артистическом веку красивейшие города мира, с восторгом отзывались о нашей столице, называя ее городом-сказкой, в который хочется возвращаться снова и снова. Уверен, что ровно такие же впечатления о столице Азербайджана останутся у всех участников проходящей ныне в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сам факт ее проведения именно в столице Азербайджана в очередной раз доказывает огромный авторитет, который снискала наша страна в мире. И совершенно права была генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, которая в своем выступлении на сессии отметила, что Баку - светский город, он обладает богатой историей, памятниками, которые включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Было очень приятно слышать, как генеральный директор ЮНЕСКО с восторгом говорила об одной из жемчужин нового облика Баку - о Центре Гейдара Алиева, называя его величественным, созданным по дизайну и в соответствии со стилем архитектора Захи Хадид. Было приятно слышать и то, как Одре Азуле выразила руководству Азербайджана признательность за теплое гостеприимство и созданные для государств-членов условия и особую атмосферу.

Так наша страна увеличивает число своих друзей, пополняет армию своих сторонников. И огромная заслуга в этом принадлежит лично Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Именно благодаря ей азербайджанский опыт, традиции мультикультурализма стали изучать в мире. Именно благодаря ей невероятно преобразился облик Баку. Именно под ее личным патронажем в нашей стране проводились крупнейшие культурные события, фестивали и сессии.

Конечно же, нельзя не отметить и то, что большую помощь в реализации всех этих важнейших культурных проектов сыграло и министерство культуры Азербайджана, возглавляемое Абульфаcом Гараевым. Вот и ныне мы стали свидетелями того, сколь блестяще, скрупулезно была проведена подготовка к 43-ей сессии ЮНЕСКО в Баку, благодаря которой весь мир еще раз услышал о нашей стране как о ведущем, во всех смыслах слова, государстве региона. Весь мир, все участники бакинской сессии ЮНЕСКО смогли услышать блестящую речь Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, которая подчеркнула, что в центре государственной политики Азербайджана находятся охрана, реставрация и сохранение наших исторических, религиозных и архитектурных памятников.

Примечательно, что эта проводимая в нашей стране политика созидания достойна особого уважения и поощрения на фоне той политики разрушения, которую проповедует Армения. И Первый вице-президент Мехрибан Алиева блестяще указала на данный аспект, напомнив всем участникам 43-й сессии ЮНЕСКО, что в результате военной агрессии, грубо нарушая международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, Армения продолжает удерживать под оккупацией около 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана, в том числе Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь регионов.

Она напомнила всему миру, что один миллион азербайджанцев живет в положении беженцев и вынужденных переселенцев, что уничтожены или подверглись серьезному разрушению сотни исторических и архитектурных памятников, музеи, мечети и другие религиозные храмы. Это была речь блестящего политика, общественного деятеля, истинного патриота Азербайджана. Это были слова великой Женщины, благодаря невероятным усилиям которой мы уже живем в стране, которой стоит гордиться и которую приводят в пример во многих уголках мира. И, я уверен, еще больше вклад Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в новейшую историю Азербайджана оценят будущие поколения наших граждан. Ведь, большое видится на расстоянии.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана