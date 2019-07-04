Президент Ильхам Алиев установил размер вознаграждения для спортсменов за успехи на II Евроиграх
4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджана и их тренеров за самые высокие результаты на II Европейских играх в городе Минск.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, сумма вознаграждения для спортсменов Азербайджана и их тренеров за самые высокие результаты на проведенных в городе Минск II Европейских играх, устанавливается в следующем порядке:
- каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его личному тренеру - 25 тысяч манатов;
- каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его личному тренеру - 15 тысяч манатов;
- каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его личному тренеру - 10 тысяч манатов;
- старшим тренерам национальных команд - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз);
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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