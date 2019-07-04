4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджана и их тренеров за самые высокие результаты на II Европейских играх в городе Минск.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, сумма вознаграждения для спортсменов Азербайджана и их тренеров за самые высокие результаты на проведенных в городе Минск II Европейских играх, устанавливается в следующем порядке:

- каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его личному тренеру - 25 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его личному тренеру - 15 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его личному тренеру - 10 тысяч манатов;

- старшим тренерам национальных команд - в сумме, причитающейся личному тренеру за спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз);

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.