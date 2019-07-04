На заседании 43 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в первой половине дня четвертого июля были обсуждены вопросы, касающиеся ряда стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, были обсуждены исторические памятники в пакистанском городе Лахор - Форт и сады Шалимар.

Согласно заявлениям, линия метро, которую планирует провести местное правительство, может серьезно повредить исторические памятники в Лахоре. В то же время, уничтожение растительности в садах Шалимар окажет негативное воздействие на флору и фауну. Было отмечено, что город Лахор, являющийся административным центром провинции Пенджаб, расположен на берегу реки Равви у границы с Индией, и, что охрана культурного наследия этого древнего города очень важна.

Представитель Пакистана заявил, что страна привержена охране культурного наследия страны, добавив, что в апреле текущего года, при участиии международной миссии, был произведен осмотр этой территории. Ряд указанных проблем уже разрешен, и в дальнейшем, работа в этом направлении будет продолжена. В результате обсуждений Пакистану дали срок на устранение вышеуказанных недостатков.

Далее, был обсужден ряд вопросов касающиеся Китая, Шри-Ланки, Таиланда, Японии, Узбекистана, Индонезии, Бангладеша, Непала и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Была отмечено, что следует принять охранные меры для предотвращения загрязнения водных источников и воздуха в регионе.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

В рамках сессии организуются и проводятся различные культурные мероприятия.

Сессия продолжится до 10 июля.