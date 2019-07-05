Панельные заседания, проходившие четвертого июля во второй половине дня в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, запомнились интересными обсуждениями, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании на тему "Капах-Ньян: Обмен лучшим опытом" был показан видеоролик об этом наследии. Капах-Ньян или Дорога инков - античная дорожная система периода древней Андской цивилизации, вошедшая в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая считается общим историческим культурным наследием Аргентины, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадора и Перу. Шесть стран-участниц проводят совместную серьезную работу по сохранению и управлению этого образца наследия.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне Рамирес проинформировал слушателей об этом культурном наследии, включенным в Список Всемирного наследия в 2014 году.

Рамирес отметил, что в свое время эта дорога носила транспортный, торговый и оборонный характер в Южной Америке.

Данный проект - лучший образец с точки зрения осуществления международного сотрудничества по охране объектов культурного наследия.

Следующее панельное заседание дня было посвящено образцам природного мирового наследия.

На заседании состоялись обсуждения, связанные с региональной оценкой образцов культурного наследия глобального значения собственностей природного мирового наследия, размещенных вдоль международных границ стран.

Докладчик отметил, что большинство собственностей природного наследия, простирающихся вдоль границ Индии, Пакистана, Китая составляют национальные парки.

На панельном заседании, посвященном теме "Распространение информации о Центре Всемирного наследия: информация и места посещения", прозвучали мнения о необходимости еще большего привлечении посетителей к памятникам исторического и культурного наследия. На заседании, организованном Национальной комиссией Германии по ЮНЕСКО, состоялся обмен опытом информационных центров по распространению информации об образцах культурного наследия.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.