Как передает Day.Az со ссылкой на aysor.am, заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой, в частности, говорится:

"Согласно официальной информации, Никол Пашинян в день одного из важнейших государственных праздников Армении - Дня Конституции, отбывает во Вьетнам, а затем в Сингапур.

Уверен, что какой-либо серьезной повестки нет, и этот визит превратится в очередной туризм. Политический туризм - одно из любимых занятий этих властей на всех уровнях - премьер-министра, министров, депутатов.

Интересно также другое обстоятельство. Получается, что по случаю придуманного им Дня гражданина Пашинян остается в Армении, организует BBQ-party и не участвует в важнейшем форуме Шелкового пути в Пекине, но в День Конституции будет отсутствовать из страны, решив посетить в неизвестных целях Вьетнам и Сингапур.

Прошу людей, которые думают о государстве и, надеюсь, все еще остаются рядом с премьер-министром, убрать его руку с глобуса, или как в известном анекдоте, заказать глобус Армении, чтобы он и его команда прекратили бессмысленные вояжи за счет всех нас".