Растет число дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе презентации электронного ресурса "Дипломатия Азербайджана", созданного сотрудниками Президентской библиотеки при Управлении делами Президента Азербайджана

"Это яркий пример расширения географии нашей внешней политики. В настоящее время, азербайджанская дипломатия с высокой мотивацией и решимостью выполняет поручения главы государства. Наши дипломаты достойно представляют Азербайджан в странах с тяжелой социально-политической ситуацией, а также нас радует, что в составе делегаций растет число молодежи, женщин-дипломатов. Выпускники университета АДА (Азербайджанская дипломатическая академия) работают в МИДе, в диппредставительствах Азербайджана за рубежом", - сказал Гаджиев.

В ходе мероприятия, было отмечено, что Азербайджан имеет дипломатические связи с 183 зарубежными странами.

В целом, Азербайджан имеет посольства в 59 странах, генконсульства в девяти городах, почетные консульства в 17 странах, представительства при 19 международных организациях.