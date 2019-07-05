5 июля состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с послом Франции, ответственным за международные переговоры по вопросам Арктики и Антарктики, бывшим министром экологии, устойчивого развития и энергетики Мари-Сеголен Руаяль, прибывшей в страну для участия в 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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