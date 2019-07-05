https://news.day.az/politics/1135288.html Фонд Гейдара Алиева взял на себя организацию траурной церемонии супруги Аяза Муталлибова Фонд Гейдара Алиева взял на себя организацию траурной церемонии супруги первого президента Азербайджана Аяза Муталлибова Адили Муталлибовой.
Фонд Гейдара Алиева взял на себя организацию траурной церемонии супруги Аяза Муталлибова
Фонд Гейдара Алиева взял на себя организацию траурной церемонии супруги первого президента Азербайджана Аяза Муталлибова Адили Муталлибовой, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Поручение об этом дала президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.
Напомним, что Адиля Муталлибова скончалась сегодня в возрасте 81 года.
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