Фонд Гейдара Алиева взял на себя организацию траурной церемонии супруги первого президента Азербайджана Аяза Муталлибова Адили Муталлибовой, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Поручение об этом дала президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Напомним, что Адиля Муталлибова скончалась сегодня в возрасте 81 года.