Молодежь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) со вчерашнего дня приступила к реализации очень нужного и крайне гуманного проекта. Наша доблестная молодежь помогает малоимущим, нуждающимся в заботе семьям, старается поддержать их.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что это не призыв партии и не указание, а самостоятельная инициатива молодых однопартийцев.

"Молодые люди делают это по своей инициативе, и за свой счет оказывают поддержку нуждающимся людям. Это проявление человеколюбия и гуманизма. В то же время, это можно оценивать как своеобразный вклад молодежи в социальную политику государства. Согласно распоряжениям Президента Азербайджана, в первой половине 2019 года минимальная зарплата и пенсии увеличились в два раза, а также значительно выросли пенсии и пособия отдельным категориям граждан, в том числе, вынужденным переселенцам, семьям шехидов и инвалидам войны", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что забота о человеке - одна из высших ценностей гуманизма.

"Нас радует, что молодежь ПЕА хорошо усвоила это, не забывает о людях, нуждающихся в заботе, помощи, элементарном внимании. Дело не только в материальной поддержке, иногда более важна моральная поддержка. Предлагаю всей молодежи страны присоединиться к этой акции. Обращаясь к молодежи, попавшей под влияние отдельных групп, партий или агитации, склонной пятнать имидж нашей страны, хочу сказать, чтобы они правильно использовали свой потенциал. Постарайтесь быть полезными стране и людям. Верю, что акция молодежи ПЕА станет примером, и к ней присоединятся и другие люди", - подытожил вице-премьер.