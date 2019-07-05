Сегодня, 5 июля 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО продолжила работу в Баку презентацией номинаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, открывший мероприятие председатель Организационного комитета сессии, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев проинформировал о номинациях, которые будут обсуждены и приняты. Он отметил, что решением бюро обсуждение номинаций Австралии и Бахрейна перенесено на 6 июля.

Выступившие затем представители Австралии, Испании, Норвегии, Туниса, Финляндии, Дании, Швеции, Андорры, Швейцарии и других стран выразили азербайджанскому правительству признательность за организацию 43-й сессии на высоком уровне.

Подчеркнув, что всемирное наследие является общечеловеческим, выступившие сказали, что сегодня на Бакинской сессии будут рассмотрены 35 кандидатов-файлов, представленных государствами-членами для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 27 файлов из представленных кандидатур касаются культурных, 6 - природных, 2 - смешанных (культурных и природных) памятника. 15 из этих номинаций относятся к европейскому, а 1 - африканскому континенту.

Выступившие подчеркнули, что следует принять объективные и научно обоснованные решения.

В выступлениях была отмечена необходимость проведения серьезных работ по принятию во внимание разрушительного воздействия существующих конфликтов на национальное наследие, сохранению баланса мирового культурного наследия, а также были высказаны другие предложения.

Поскольку во многих из выдвинутых номинаций были выявлены ошибки, их обсуждение было отложено.

После обсуждений начался процесс принятия представленных номинаций в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В первую очередь в список будут включены природные номинации, затем смешанные, а в самом конце культурные.

В первую очередь был рассмотрен вопрос включения в Список Всемирного наследия убежища перелетных птиц вдоль побережья Желтого моря и залива Бохайвань в Китае. Приливные зоны Желтого моря и залива Бохайвань имеют глобальное значение для многих видов перелетных птиц, которые используют Восточноазиатский-Австралазийский пролетный путь. Эти птицы, некоторые из которых находятся под наиболее серьезной угрозой исчезновения, зависят от береговой линии как места остановки для гнездования, линьки, отдыха и зимовки. Эту номинацию поддержали 18 стран. Таким образом, природный участок перелетных птиц на этом морском берегу, находящемся между Китаем и Корейским полуостровом, был включен в Список Всемирного наследия. Это первая номинация, включенная в Список Всемирного наследия на 43-й Бакинской сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На сессии также принято решение включить в Список всемирного наследия иранскую часть Гирканских лесов, с соответствующим предложением выступил Иран. Как отмечается в сообщении, Гирканские леса образуют уникальный лесной массив протяженностью 850 км вдоль южного побережья Каспийского моря. История этих широколиственных лесов насчитывает от 25 до 50 млн лет, когда они покрывали большую часть этого региона. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 180 видов птиц, типичных для широколиственных лесов умеренного пояса, а также 58 видов млекопитающих, включая редкого персидского леопарда. Было отмечено, что в ближайшем будущем Азербайджан также присоединится к этой номинации.

Очередной обсуждаемой номинацией дня был представленный Таиландом файл о национальном парке Каэнг-Крачан. В обсуждениях, проведенных в напряженной обстановке, были высказаны претензии по этому файлу и была создана рабочая группа из представителей стран-членов.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.