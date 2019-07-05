США были, и сегодня находятся рядом с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на мероприятии, посвященном Дню независимости США.

"США поддерживали Азербайджан с момента восстановления независимости. Более чем 25 лет назад США поддерживали Азербайджан. И сегодня, когда роль Азербайджана растет во всем мире, США рядом с Азербайджаном",- сказал посол.

Выступая на мероприятии, министр по налогам Азербайджана Самир Шарифов сказал, что между Азербайджаном и США налажены прочные стратегические отношения.

"Азербайджан поддерживает антитеррористические операции, проводимые США. А США, в свою очередь, демонстрируют свою поддержку международным энергетическим проектам, включая "Южный газовый коридор"",- сказал министр.

Он отметил, что сегодня Азербайджан является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.

"В прошлом году взаимный товарооборот составил 860 миллионов долларов. До сегодняшнего дня прямые инвестиции со стороны США в Азербайджан составили 13,6 миллиарда долларов, а Азербайджан инвестировал в США 8,2 миллиарда долларов",- сказал он.

Далее, Шарифов отметил, что Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США в решении нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.