https://news.day.az/politics/1135418.html Президент Ильхам Алиев: В этом году будут построены и сданы в эксплуатацию новые квартиры, частные дома для более шести тысяч семей вынужденных переселенцев
Президент Ильхам Алиев: В этом году будут построены и сданы в эксплуатацию новые квартиры, частные дома для более шести тысяч семей вынужденных переселенцев
В этом году будут построены и сданы в эксплуатацию новые квартиры, частные дома для более шести тысяч семей вынужденных переселенцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в пятницу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе.
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