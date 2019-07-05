https://news.day.az/politics/1135421.html Президент Ильхам Алиев: Наша главная задача - восстановить нашу территориальную целостность
Президент Ильхам Алиев: Наша главная задача - восстановить нашу территориальную целостность
Наша главная задача - восстановить нашу территориальную целостность.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в пятницу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре