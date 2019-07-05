Наша главная задача - восстановить нашу территориальную целостность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в пятницу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе.

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