В прессе появилась информация, что криминальный мир обеспокоен и растерян, поскольку в Армении "вор в законе" в последний раз был убит в 2009 году. Причина или повод переполоха - убийство, произошедшее 2 июля в Ереване: убит "вор в законе" Андик или Андо Хромой.

Убийство, его мотивы пока не раскрыты, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

Действительно ли это свидетельствует об изменении "криминального статус-кво" в Армении? Примечательно, что вопрос искоренения уголовной субкультуры премьер-министр Пашинян поднял 1 июля в ходе выступления в Генеральной прокуратуре по случаю Дня прокурора. В общественной и даже государственной жизни Армении наличие криминального элемента на протяжении многих лет было бельмом на глазу. И это острое лезвие внедрила в жизнь правящая система, совершенно осознанно, заключив союз с криминальным миром и поставив его на службу своим интересам.