https://news.day.az/politics/1135525.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию из Италии - ФОТО 6 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента итальянского региона Венето Луку Дзайя и членов итальянской делегации.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию из Италии - ФОТО
6 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента итальянского региона Венето Луку Дзайя и членов итальянской делегации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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