Азербайджан ожидает, что мировое сообщество воздержится от участия в деятельности, закрепляющей последствия незаконной оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении, заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на 14-ом саммите Тихоокеанского альянса. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

Министр отметил, что продолжая прилагать всесторонние усилия для обеспечения мира и безопасности во всем мире, Азербайджан, все еще подвергается продолжающейся военной агрессии со стороны соседней Армении. В результате оккупированы 20 процентов территории Азербайджана, признанных на международном уровне, в том числе, Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, вследствие чего около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, азербайджанцы подверглись этнической чистке. Также на оккупированных территориях Азербайджана уничтожены исторические, культурные и религиозные памятники:

"Очень жаль, что посреднические усилия ОБСЕ до сих пор не дали результатов. Требования по освобождению земель и восстановлению территориальной целостности Азербайджана нашли отражение в резолюциях Совета безопасности ООН, а также ОБСЕ, ЕС и почти всех других международных организаций, которые принимали решения по этому вопросу", - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан, демонстрирующий активную позицию по урегулированию конфликта мирным путем при посредничестве ОБСЕ, ожидает, что мировое сообщество воздержится от участия в деятельности, закрепляющей последствия незаконной оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении, и примет меры для принуждения агрессора выполнить требования резолюций Совета безопасности ООН.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.