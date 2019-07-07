Очередным вопросом, рассмотренным в ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, стало внесение в Список всемирного наследия 10 церквей и храмов города Псков России, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

На сессии был выслушан доклад İCOMOS по номинации "Памятники древнего Пскова". В докладе отмечалось, что правительством не принимаются достаточные меры по консервации в городе Псков.

Выступившие на обсуждениях представители Китая, Норвегии, Венгрии и других стран подчеркнули, что включение города Псков в Список всемирного наследия станет полезным с точки зрения охраны этого древнего города.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.