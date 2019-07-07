В Баку во время 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО был рассмотрен еще один файл номинации, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

После коротких обсуждений была принята представленная Испанией номинация о культурном ландшафте Риско-Кайдо и "священных гор" Гран-Канарии.

Затем был выслушан отчет по обсерватории Джодрелл-Бэнк, представленной Великобританией. Докладчик выразил обеспокоенность в связи со строительными работами, проводимыми в буферной зоне обсерватории.

Делегации из Норвегии, Туниса, Кубы и других стран выразили уверенность в том, что научные исследования в этом древнем научном учреждении будут проводиться и в дальнейшем.

Обсерватория Джодрелл-Бэнк была затем включена в Список всемирного наследия.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.