Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в воскресенье поздравила азербайджанский народ по случаю включения Дворца шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Азербайджанский народ достиг больших высот в сохранении и распространении в мире неповторимых жемчужин нашей национальной культуры, обычаев и традиций, исторического наследия. А сегодня мы отмечаем включение Дворца шекинских ханов вместе с историческим центром Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Искренне поздравляю наш народ с этим историческим событием!", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.