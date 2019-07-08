На пленарной 43-ей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку были рассмотрены две номинации на включение в Список всемирного наследия, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На сессии обсуждалась номинация затонувшего города Порт-Ройал на Ямайке. Было предложено включить часть города, которая осталась в результате стихийного бедствия под водой, в Список всемирного наследия.

В отчете ICOMOS говорится, что для включения Порт-Ройал в качестве кандидатуры для будущих сессий необходимо выдвижение затопленной и оставшейся на суши частей города в единой номинации.

В ходе обсуждений представители стран Карибского бассейна высказали свое мнение по поводу переноса номинации. Выдвижение было отложено, поскольку делегация Ямайки согласилась с аргументами ICOMOS.

Затем была обсуждена номинация, представленная Панамой. Было отмечено, что номинация охватывает археологические образцы вдоль Панамского канала в колониальный период. Среди этих археологических образцов есть и древний город Вьехо, разрушенный морскими пиратами. Вьехо является первым городом европейского типа, заложенным на побережье Тихого океана.

После обсуждений обе номинации, представленные Ямайкой и Панамой, были отложены до очередной сессии. В связи с отсутствием широкого обсуждения проект постановления был принят. Председатель встречи, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев пожелал делегации Панамы удачи.

Таким образом, завершилось рассмотрение представлений Списка всемирного наследия.

После обсуждения основных номинаций были рассмотрены совместные решения рабочих групп и решения о незначительных корректировках предложенных номинаций. Между двумя странами и рабочей группой был согласован ряд вопросов, связанных с лесами Каенг Крачан в единой экологической системе Таиланда и Мьянмы, и было принято соответствующее решение. Затем было внесено 13 незначительных изменений и дополнений в список номинаций, включенных в Список всемирного наследия.

Сессия продолжит работу восьмого июля.