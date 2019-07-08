Азербайджану все еще необходимо укреплять свою независимость.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе международной конференции, посвященной 100-летию дипломатии Азербайджана, совместно организованной МИД Азербайджана и Университетом ADA.

"Нам все еще нужно укреплять нашу независимость и суверенитет, обеспечить территориальную целостность", - сказал Мамедъяров.

Министр отметил, что с 1991 года дипломатия Азербайджана в основном была сосредоточена на сфере энергетики, и сегодня страна остается приверженной энергетической дипломатии.