https://news.day.az/politics/1135926.html Эльмар Мамедъяров: Азербайджану все еще нужно укреплять независимость
Эльмар Мамедъяров: Азербайджану все еще нужно укреплять независимость
Азербайджану все еще необходимо укреплять свою независимость.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе международной конференции, посвященной 100-летию дипломатии Азербайджана, совместно организованной МИД Азербайджана и Университетом ADA.
"Нам все еще нужно укреплять нашу независимость и суверенитет, обеспечить территориальную целостность", - сказал Мамедъяров.
Министр отметил, что с 1991 года дипломатия Азербайджана в основном была сосредоточена на сфере энергетики, и сегодня страна остается приверженной энергетической дипломатии.
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