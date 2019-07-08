Азербайджан является центральным актором в регионе и за его пределами.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-глава МИД Турции Хикмет Четин в ходе международной конференции, посвященной 100-летию дипломатии Азербайджана, совместно организованной МИД Азербайджана и Университетом ADA.

"Я был первым главой МИД, который посетил Азербайджан в феврале 1992 года. Для меня всегда было большой честью, находится здесь. Сегодня Азербайджан является центральным актором в регионе и за его пределами. Это все является результатом усилий дипломатической службы страны, которая заслуживает большого внимания", - сказал Четин.

Экс-глава МИД далее отметил, что в текущем году в Азербайджане состоятся очень важные мероприятия, в том числе, конференция Движения неприсоединения.

"Азербайджан и Турция показывают пример братство и сотрудничества. Две страны совместно реализовали такие важные энергетические и транспортные проекты как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP", - сказал Четин.