В экономике Армении сложилась печальная ситуация. Для описания блестящей ситуации нужно акцентировать на показателе экономической активности, который является квази-показателем и имеет мало общего с экономическим развитием. Об этом заявил на встрече с журналистами бывший депутат парламента Армении, экономист Вардан Бостанджян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Основная масса, которая поддержала революцию, помимо селфи, активно занята еще и играми с выигрышами и развлечениями. Эти институты создают ложные финансовые потоки и создается впечатление, что в сравнении с прошлым годом мы активны. Но эта активность - бесперспективная, бесполезная работа", - заявил Бостанджян.

Он отметил, что 56% экспорта Гонконга - это высокие технологии, а в небольшом объеме экспорта Армении этот сектор составляет лишь 0,19%. Что касается инициативы по повышению минимальной зарплаты с 55 тыс. до 68 тыс. драмов, то экономист подчеркнул: "Мы не имеем права прибегать к точечным, поверхностным подходам по части экономического развития. У нас нет современной экономики, мы нуждаемся в фундаментальных изменениях".