Группа граждан принесла собранный с проспекта Аршакуняц в Ереване мусор к зданию мэрии с целью передать пакеты в столичную администрацию.

Участник акции "Передаем мусор в мэрию Еревана", экс-член Совета старейшин Еревана Сона Агекян отметила, что по призыву жильцов они прибыли на проспект Аршакуняц, поскольку мусор не убирается уже 21 день, правомочные органы, мэрия Еревана демонстрируют бездействие и никак не реагируют.

Активисты выбросили мусор перед зданием мэрии, отметив: "Наслаждайтесь этим всем".

"Готовьтесь к худшему", - отмечают участники акции.

Как пишет Новости-Армения, участники акции напомнили мэру Айку Марутяну, что уборка мусора на улицах столицы входила в число его предвыборных обещаний, которые, по их утверждению, он забыл после вступления в должность 10 месяцев назад.

"Мэрия Еревана получает средства за вывоз мусора, но не предпринимает конкретных шагов, помимо выписываемых компании "Санитек" штрафов", - сказала Агекян.

После того, как гражданам не разрешили войти в здание мэрии, они высыпали мусор из пакетов прямо у дверей мэрии, а также томатной пастой написали на стеклянных дверях "Уберите мусор", пообещав ежедневно привозить пакеты с отходами к дверям городской администрации.

Отметим, что трое из участников акции протеста были подвергнуты приводу в одно из отделений полиции. На вопрос С. Агекян, почему участники акции были подвергнуты приводу, сотрудник полиции ответил, что это сделано из-за невыполнения законного требования полицейского, умышленной порчи имущества.

Корреспондент Panorama.am в пресс-службе Полиции РА узнал, что восемь граждан были подвергнуты приводу в отделение полиции "Кентрон" по подозрению в совершении хулиганства.

Параллельно с акцией протеста против проблем с вывозом мусора два грузовика с металлоломом заблокировали вход в здание Комитета по госдоходам. Активисты таким образом выражали недовольство проблемой установления госпошлины на вывоз металлических отходов из Армении.

Согласно законопроекту, который находится на рассмотрении парламентариев, предлагается установить госпошлину на экспорт лома в размере 80 тыс. драмов за тонну. Представители компаний уже проводили акцию перед зданием правительства, утверждая, что введение пошлины приведет к их банкротству, тем более, что закон еще не принят, а экспорт лома уже запрещен.

Страшно представить, что принесут граждане к зданиям мэрии или КГД в следующий раз.

Султан Керим