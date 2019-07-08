Приход проамериканской марионетки Никола Пашиняна в 2018 г. к власти путем майданного переворота знаменовал окончательный отход Армении от России и ее переход в западную орбиту.

Враждебные шаги новых армянских властей по отношению к России следуют один за другим (это и арест секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, и прессинг в отношении российских компаний Армении), но окончательного разрыва пока нет, как и окончательного выхода Армении из ОДКБ.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru со ссылкой на Kavkazplus.

Дело в том, что окончательный разрыв с Россией и переход под покровительство Запада новые власти Армении стараются провести так, чтобы не оказаться в "вакууме", когда Россия из Армении уже ушла, а НАТО еще не пришло (имеются ввиду войска стран НАТО, за исключением Турции).

Фатальным для армянского государства может быть даже "получасовой ваакум", о чем откровенно рассказал в своем интервью изданию epress.am руководитель Консервативной партии Армении Микаэл Айрапетян.

Вот красноречивые выдержки из данного интервью Микаэла Айрапетяна:

"Я мечтаю о дне, когда наша страна будет членом НАТО, но, прошу внимания, российский солдат должен отбыть на том же поезде, который к тому времени уже привезет сюда солдата НАТО, и не наоборот....

"Для преодоления нынешнего культурного кризиса Запада ему нужна новая лимфа, которую не могут обеспечить Прибалтика и Грузия. Здесь наша роль будет неоценима..."

У исламского мира больше нет конкурентоспособной идеи, которую он мог бы предложить, как было 700 лет назад. Сегодня нет единой восточной системы цивилизации. Так что, безальтернативно, Западная цивилизация, слава Богу, наша родная система, и как можно скорее найти себя там с минимальными потерями".

Из этих слов, в принципе, становится понятным, почему власти нынешней Армении заинтересованы в госперевороте в Грузии. А также, по возможности, в распаде грузинского государства, войне и хаосе на грузинской территории, чтобы Грузия, образно говоря, была "проходным двором" .

Ведь тот самый поезд, которым будут отбывать из Армении российские солдаты и прибывать НАТОвские, может идти лишь через территорию Грузии, и никак иначе.

В нынешних же условиях это невозможно. Правительство Грузии, как бы его не обвиняли в "пророссийской позиции", никогда не согласится на то, чтобы Россия перемещала свои войска через грузинскую территорию.

Кроме того, имея в стране многочисленную мусульманскую общину (в том числе и грузин-мусульман), власти Грузии чужды той исламофобии, которая доминирует в Армении. Грузия сотрудничает с мусульманскими странами и, естественно, не будет делать свою страну "форпостом Запада против исламского мира", с перспективой получить внутри своего государства религиозную рознь. Для любого здравомыслящего грузинского политика такое исключено в принципе. А вот армянские провокаторы совсем не прочь сознательно разжигать религиозную рознь для того, чтобы разрушить грузинское государство.

Одновременно армянское лобби никак не хочет допускать деоккупации грузинских территорий и ликвидации сепаратистских образований.

Армянские националисты "впились мертвой хваткой" в грузинскую Абхазию.

Оккупация Абхазии по факту способствует тому, что эта территория становится полностью армянской. Армяне тут контролируют всю экономику и по факту уже перегнали по численности стремительно вымирающих и деградирующих абхазов.

Поэтому, парадокс: новой армянской власти нужен "заход НАТО в Армению" - но без полноценного членства в НАТО соседней Грузии. Ведь в таком случае велика вероятность, что Россию Запад вынудит деоккупирвать Абхазию и Цхинвальский регион. Понятно, что если произойдет деоккупация Абхазии, армяне перестанут быть здесь большинством, и им предстоит возвращать "трофейную" недвижимость ее истинным хозяевам - грузинам.

Отсюда и кажущееся парадоксальным "различие мнений" внутри армянского лобби: одни армянские политики "зовут НАТО в Армению", а другие - "бьют в набат" относительно перспектив членства в НАТО Грузии. Хотя цель и у тех, и у других одна - сделать так, чтобы, даже предав Россию, Армения "увела с собой" те территории, которые она по факту получила с помощью России, не только азербайджанский Карабах, но и грузинскую Абхазию.

Решение предать Россию в Армении принято. Оно бесповоротно и окончательно. От изгнания российской военной базы власти Армении как раз удерживает боязнь все того же "получасового вакуума". Для этого им нужно, чтобы на границах Армении стояли НАТОвские солдаты, готовые сразу войти в страну, как только ее покинут российские.

Причем желательно, чтобы эти солдаты уже стояли в грузинской Самцхе-Джавахети. И желательно чтобы в качестве "миротворцев" обеспечивали "права армянского населения "Джавахка"". Именно поэтому Армении нужны война и хаос на грузинской территории.

Их разжиганию вполне могут способствовать и армянские "джавахкские" сепаратисты.

Одновременно Россия, по планам армянского лобби, должна обеспечить армянское господство в Абхазии, несмотря на предательство России Арменией. Учитывая то, каково влияние армянской "пятой колонны" в РФ, план вполне реален. Но для этого Грузия должна быть очень слаба и раздираема смутой, как в начале 90-х. И путь к такому состоянию Грузии понятен - госпереворот или гражданская война.

Поэтому не удивительно, что армянские лоббисты в России, вроде Тины Канделаки и Маргариты Симоньян, подливают масло в огонь российско-грузинского обострения, вместо того, чтобы требовать наказания отдельных отщепенцев вроде Габунии, оскорбившего президента РФ, но не призывать к развалу российско-грузинских отношений.