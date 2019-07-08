7 июля в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" в рамках литературного проекта "SÖZ" состоялся вечер йоги и поэзии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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