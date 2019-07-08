https://news.day.az/politics/1136147.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в вечере йоги и поэзии в заповеднике «Янардаг» - ФОТО 7 июля в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" в рамках литературного проекта "SÖZ" состоялся вечер йоги и поэзии.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в вечере йоги и поэзии в заповеднике «Янардаг» - ФОТО
7 июля в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" в рамках литературного проекта "SÖZ" состоялся вечер йоги и поэзии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
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