Теме "Усиление устойчивого развития для обеспечения безопасности: роль парламентов" была посвящена 28-я годовая сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге. Как и ожидалось, основные обсуждения проходили в Комитете по политическим вопросам и безопасности, так как в одном из проектов резолюций, подготовленных комитетом, нашел свое отражение новый подход к урегулированию региональных конфликтов.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), заместитель председателя азербайджанской делегации ПА ОБСЕ Таир Миркишили, передает Day.Az.

По словам депутата, в документах ПА ОБСЕ всегда особо отмечалось, что главным препятствием устойчивому развитию и обеспечению прав человека являются неразрешенные конфликты. Одним из таких конфликтов является армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Вопреки усилиям армянской дипломатии, переговорам с различными странами и многочисленным выступлениям и встречам армянской делегации в ПА ОБСЕ, в результате усилий азербайджанской делегации, в частности вице-президента ПА ОБСЕ Азая Гулиева, новый подход к урегулированию конфликтов был отражен в проекте одной из резолюций.

"Во-первых, в отличие от традиционного подхода ОБСЕ и других международных организаций, впервые в документе была отражена важность применения единого подхода к конфликтам в Азербайджане, Украине, Грузии и Молдове. До этого разные страны и организации призывали выделить, в особенности нагорно-карабахский конфликт среди других конфликтов и применять специальный подход в его урегулировании. Армянская делегация даже предлагала вывести Азербайджан из этого списка, но сохранить Украину, Грузию и Молдову. Предложение вывести Азербайджан из списка в результате голосования (41- против и 6 - за) было отклонено", - сказал депутат.

Однако, как отметил Миркишили, в документе содержатся и более весомые аргументы в пользу Азербайджана.

"Во-вторых, в документе фиксируются призывы к целенаправленным переговорам по урегулированию конфликтов на территориях Азербайджана, Украины, Грузии и Молдовы, на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, признанных на международном уровне государственных границ.

В-третьих, в документе однозначно отмечена недопустимость изменения согласованного формата переговоров, что является крахом попыток Армении включить сепаратистский, так называемый "режим Нагорного Карабаха" в переговоры, как третью сторону.

В четвертом, основном пункте, территория конфликта указывается в составе Азербайджана, что еще раз подтверждает, что оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие районы - территория Азербайджана.

Также следует особо отметить важность политического влияния официального заявления ПА ОБСЕ, после принятых четырех резолюций Советом безопасности ООН в 1993 году, об урегулировании конфликта в Азербайджане на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ", - отметил депутат.

Миркишили подчеркнул, что резолюция имеет большое политическое значение в силу подготовки и принятия Комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ.

"Напомню, что в соответствии с Процедурными правилами ПА ОБСЕ этот документ представляется Совету министров ОБСЕ и рекомендуется для использования во время переговоров. С этой точки зрения, принятый проект резолюции является новым дипломатическим достижением в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках интересов Азербайджана. Интенсивное обсуждение оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов способствовало также лучшему восприятию азербайджанских реалий членами делегаций стран-участников", - подытожил депутат.