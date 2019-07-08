АЗЕРТАДЖ вносит ценный вклад в проект платформы Партнерства в сфере экономической информации "Один пояс, один путь", реализуемый информационным агентством Синьхуа, активно участвует в его осуществлении.

Об этом говорится в благодарственном письме, адресованном президентом Синьхуа Чаем Минчао председателю Правления АЗЕРТАДЖ Аслану Асланову, передает Day.Az.

Чай Минчао, высоко оценивающий поддержку АЗЕРТАДЖ, являющемся одним из первых информационных агентств, поддержавших инициативу Партнерства в сфере экономической информации "Один пояс, один путь", выразил уверенность в том, что благодаря усилиям Синьхуа и АЗЕРТАДЖ мировое медиа внесет вклад в эту платформу.

В письме также отмечается, что главная цель платформы Партнерства в сфере экономической информации "Один пояс, один путь" заключается в создании возможностей для простой и эффективной коммуникации между странами, расположенными на историческом Шелковом пути. Посредством этой платформы страны смогут воспользоваться возможностями развития, потенциалом сотрудничества, достичь развития ряда других стран, расширив экономические и бизнес-возможности.

Напомним, что 27 июня в Пекине состоялась церемония сдачи в пользование платформы Партнерства в сфере экономической информации "Один пояс, один путь". На церемонии и первом заседании платформы с участием представителя АЗЕРТАДЖ был принят устав Партнерства в сфере экономической информации "Один пояс, один путь".

Наряду с тем, что АЗЕРТАДЖ является одним из первых медиа-структур, поддержавших эту инициативу Синьхуа, агентство также обладает статусом учредителя-члена платформы. Посредством этой платформы АЗЕРТАДЖ сможет доводить до более широкой аудитории новости об экономическом развитии Азербайджана, расположенного на пересечении международных торговых путей и транспортных коридоров, широкомасштабных энергетических проектах, инвестиционном и бизнес-климате, деятельности Транскаспийского международного транспортного маршрута, входящего в систему железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, обеспечивающей самую короткую железнодорожную связь между Азией и Европой, о логистическом потенциале, туристической инфраструктуре, внешней торговле и экономическом законодательстве нашей страны.