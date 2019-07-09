Сегодня занятость МЧС доходит до фантастических размеров, поскольку наблюдается беспрецедентное количество пожаров. Об этом заявил в беседе с журналистами во время церемонии вручения дипломов выпускникам Государственной академии кризисного управления глава МЧС Армении Феликс Цолакян, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

По его словам, в сравнении с прошлогодними показателями число пожаров в текущем году больше на 1600. "Это в два раза больше, чем было в прошлом году. Причем очень часто причиной возгорания становится человеческий, а не естественный фактор. Горят травяные покровы, близкие к жилым территориям, зданиям или лесам. В течение только одного месяца у нас было 4 лесных пожара - 2 случая в Мегри, по одному в Капане и Горисе. Горисский пожар удалось потушить окончательно этой ночью", - заявил Цолакян.

Он упомянул и о том, что каждый госорган должен выполнять свои функции. "Траву надо поливать, чтоб она была зеленой. Ее надо косить, а этого не делается. В результате вспыхивают пожары на огромных территориях. Это очень опасно. Личный состав устал, ведь за день порой приходится тушить 4-5 пожаров", - сказал министр.