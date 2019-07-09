Посол России в Армении Сергей Копыркин в последнее время часто заставляет Ереван волноваться.

Месяц назад он совершенно неожиданно встретился с находящимся под следствием экс-президентом Робертом Кочаряном. Потом потрепал нервы властям, переговорив с председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном, которого сейчас активно подсиживает представитель правящих кругов.

В конце концов нервы Никола Пашиняна сдали, и на минувшей неделе, как пишет газета "Паст", к российскому дипломату пожаловали сотрудниками ГНКО "Центр общественных связей и информации" аппарата премьер-министра.

"Как передает наш источник, встреча проходила в закрытом формате. Сотрудники ГНКО выразили относительно вышеупомянутых встреч посла весьма негативную позицию, а сама встреча, по нашим сведениям, прошла в довольно жаркой атмосфере", - пишет газета.

Султан Керим