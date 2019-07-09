Газета "Жаманак" пишет, что власти скрывают детали переговоров по цене на газ, поскольку они довольно неблагоприятные для армянской стороны.

"По нашим сведениям, российская сторона намерена с 1-го января 2020 года установить цену за газ 200 долларов за тысячу кубометров", - отмечает издание.

Ранее армянские эксперты отмечали, что ожидающийся подъем на 10% цены на газ с 1-го января 2020 года в России непременно ударит по населению Армении. Если бремя подорожания власти Армении возложили на компанию "Газпром Армения", то на этот раз подорожание непосредственно затронет потребителей. Власти Армении ведут переговоры с российскими властями, однако их результаты вряд ли будут отличаться от прошлогодних, отмечали СМИ.

Напомним, что в конце минувшего года завершился срок действия прежнего соглашения между Арменией и "Газпромом". По новому соглашению, цена российского газа для Армении повысилась с 1 января этого года на 15 долларов и составила 165 долларов за тысячу кубометров. Для населения, правда, тарифы пока остались неизменными, но лишь потому, что продолжаются переговоры, и власти лихорадочно ищут способ оставить их на прежнем уровне, так как повышение цены на газ для рядовых потребителей может вызвать неприятные последствия. Однако, по мнению аналитиков, повышение тарифов в самой России не сможет не сказаться на тарифах для населения в Армении.

Султан Керим