С началом кризиса между Грузией и Россией только ленивый в экспертных кругах Армении не высказался по поводу "выгоды" такой ситуации для Азербайджана. Однако еще больше тех, кто, пренебрегая правилами пропагандистской игры, рассуждает о роге изобилия, который откроется для Армении, если грузино-российские отношения испортятся окончательно.

Согласно указу президента РФ, с 8 июля приостановлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

В тот же день стало известно, что Georgian Airways удваивает число рейсов в Ереван, а со среды начинает выполнять прямые рейсы между Ереваном и Батуми.

В Армении еле сдерживаются, чтобы не запрыгать от радости, и уже подсчитывают плюсы от проблем между Москвой и Тбилиси, которые особенно обострились после оскорбительной выходки телеканала "Рустави-2".

По информации российских СМИ, руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов 8 июля заявил, что Совет Госдумы обсудит вопрос введения запрета на импорт вина и воды из Грузии, а также денежных переводов в эту страну из России. В тот же день спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил журналистам, что Госдума предлагает правительству ввести предложенные ограничения.

Уже известно, что Владимир Путин выступил против введения санкций, и они, скорее всего, введены не будут. Но в Армении все-таки успели помечтать. Ряд экспертов увидел в таких мерах открытие соответствующего сегмента российского рынка для Армении. Мол, армянское вино заменит грузинское, а "Джемрук" станет для россиян заменой "Боржоми".

Помнится, несколько лет назад Армения пыталась заменить России Турцию. Что из этого вышло, всем хорошо известно. Все закончилось скандалом. Выяснилось, что "армянские помидоры", которые должны были заменить для россиян запрещенные турецкие томаты, выращены не в Армении, а в Турции, и поступают на российский рынок путем черного реэкспорта.

Справедливости ради отметим, что оптимистично по отношению к плюсам от проблем соседей настроены не все.

"Это плохая для нас новость. Любое негативное влияние на Грузию прямо или косвенно отражается и на Армении", - заявил, комментируя сложившуюся сегодня ситуацию "Спутнику", экономист Ваагн Хачатрян.

По его словам, надеяться на то, что в случае прекращения поставок грузинского вина в Россию для армянских производителей откроются широкие перспективы, не стоит. Вряд ли винная продукция из Армении заменит в России грузинскую, и если даже российский рынок закроется для грузинских вин, то армянские занять это место не смогут.

Но еще больше беспокоит Хачатряна то, что последует за возможной блокировкой денежных переводов. Кроме того, грузинская сторона может ужесточить проверки на границе, отменить безвизовый режим для граждан России, что, скорее всего, отразится и на гражданах других стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так что армянам пока рано радоваться проблемам соседей. Эти проблемы в любой момент могут очень больно ударить и по ним.

Зульфугар Ибрагимов