https://news.day.az/politics/1136322.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство никогда не было таким сильным, как сейчас Об этом говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам VI совещания, посвященного 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство никогда не было таким сильным, как сейчас
Азербайджанское государство никогда не было таким сильным, как сейчас.
Об этом говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам VI совещания, посвященного 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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