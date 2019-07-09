Азербайджанское государство никогда не было таким сильным, как сейчас.

Об этом говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам VI совещания, посвященного 100-летнему юбилею органов дипломатической службы Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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