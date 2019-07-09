Повестка дня сегодняшнего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламента) изменилась.

Об этом сказал спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что вопросы 27, 37 и 38 повестки будут обсуждаться на внеочередном заседании парламента, которое пройдет 12 июля.

Отметим, что 27-м вопросом является законопроект "О внесении изменения в закон "О небанковских кредитных организациях" (второе чтение), 37-м вопросом - о поправках в законы "Об утверждении Консульского устава Азербайджана", "О нотариате", "О государственной пошлине" и законопроект "О внесении изменения в Гражданский кодекс Азербайджана" (первое чтение) и 38-м вопросом - законопроект "О внесении изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана" (первое чтение).