В Азербайджане повышается месячное денежное обеспечение судей, предоставляемое для оплаты расходов, связанных с исполнением полномочий, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вопрос отражен в поправке к закону "О судах и судьях", обсужденной на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправке, судьям будет ежемесячно предоставляться освобожденное от налогов ежемесячное денежное содержание в размере 25 процентов должностного оклада для покрытия расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей.

Так, в соответствии с действующим законодательством, судьям Верховного суда доплачивается сумма в размере 25 процентов; апелляционных судов - в размере 20 процентов; судьям первой инстанции - в размере 15 процентов заработной платы.

Согласно предложенной поправке, размеры денежного обеспечения судей уравниваются, иными словами, сумма доплаты судьям апелляционных судов увеличивается на 5%, а судьям судов первой инстанции - на 10%.

После обсуждений и голосования проект был утвержден во втором чтении.