"Запад закрывает глаза на диктатуру, потому что связывает с Николом Пашиняном планы по выведению Армении из-под влияния России".

Как передает Day.Az со ссылкой на "Голос Армении", такое мнение в интервью одному из телеканалов высказал политический комментатор Менуа Арутюнян. По его словам, в том случае, если Пашинян не оправдает эти надежды, Запад найдет себе опору в Армении в лице радикально настроенных сил.

"Как только Запад поймет, что Пашинян не оправдывает его надежд, то местные организации, которые питаются иностранными грантами и представляют так называемое гражданское общество, сразу объявят Пашиняна диктатором наподобие Мубарака или Хусейна", - заявил Арутюнян. По его мнению, Пашинян отвлекает внимание западных сил перманентными арестами второго президента Роберта Кочаряна, пытаясь показать, что сажает за решетку друга Владимира Путина и это только первый шаг, за которым последуют другие. Очевидно, что армянский премьер дал вполне определенные обещания представителям влиятельных кругов на Западе и теперь уверяет, что ему нужно время для их реализации. Между тем мир уже воспринимает Армению как государство, в котором установилась диктатура одного лица.