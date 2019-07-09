Le Monde написала об аннулировании французским судом незаконных "хартий о дружбе" между общинами и городами Франции и населенными пунктами оккупированных регионов Азербайджана.

Как говорится в публикации, речь идет о деликатном вопросе, поскольку он касается дипломатических и экономических отношений Франции с Азербайджаном.

"С 2013 года 13 территориальных образований (12 коммун и департамент Дром) подписали соглашения о дружбе с Нагорным Карабахом.

С одной стороны - влиятельная армянская диаспора Франции (порядка 600 000 человек, по данным Комитета защиты армянского дела). С другой стороны - важный для Франции экономический партнер: большая часть французской торговли в кавказском регионе приходится именно на Баку, который обладает существенными энергетическими ресурсами. Кроме того, Азербайджан является для Франции ключевым дипломатическим партнером в регионе.

Именно поэтому Эммануэль Макрон, которого 5 февраля пригласили на ужин в Координационный совет армянских организаций Франции, отстаивал жесткость позиции по соглашениям о дружбе. "Это в равной степени юридическое обязательство и принципиальный вопрос. Мы не можем признать договоры французских муниципалитетов и территориальных образований с фактическими властями Нагорного Карабаха", - объяснил тогда президент.

Эта жесткость подчеркивалась в циркуляре министерств внутренних и иностранных дел, который был направлен префектам 24 мая 2018 года и касался "юридических рамок внешнего действия территориальных образований и контроля над ними". В частности, отмечалось, что те "не могут связывать себя договорами или иным образом, в какой бы то ни было форме, с иностранными местными властями, установленными в институциональных рамках, не признанных Францией". Это уточнение было призвано развеять туман вокруг договоров о дружбе.

В вышедшем в феврале 2017 года докладе Информационной комиссии Национального собрания по политическим и экономическим отношениям Франции и Азербайджана проводилась черта между "актами законодательных органов территориальных образований" и "политическими заявлениями". Был сделан вывод, что "муниципалитетам не запрещается подписывать соглашения о дружбе, даже с расположенной в Нагорном Карабахе коммуной, если они не являются решением законодательных органов", - пишет Le Monde.

Султан Керим