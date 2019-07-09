https://news.day.az/politics/1136430.html Эксперты НАТО в Военной академии ВС Азербайджана
Эксперты НАТО в Военной академии ВС Азербайджана
Согласно совместному плану действий Азербайджан-НАТО по поддержанию развития системы военного образования, в рамках Программы расширения военного образования (DEEP) в Военной академии Вооруженных сил Азербайджана проводится встреча между экспертной группой НАТО и профессорско-преподавательским составом специальных военно-учебных заведений, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе мероприятия, которое продлится до 10 июля, экспертной группой НАТО представляются презентации по принципам дистанционного обучения, созданию его платформы и учебных модулей, а также проводятся практические занятия.
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