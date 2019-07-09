Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об увековечении памяти Фармана Салманова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для увековечения памяти известного азербайджанского геолога, открывшего крупные нефтяные и газовые месторождения в Тюменской области Западной Сибири, видного ученого, доктора геолого-минералогических наук, член-корреспондента Российской академии наук, Героя социалистического труда Фармана Гурбан оглу Салманова учреждается "Стипендия имени Фармана Салманова" для обучающихся в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, отличившихся особыми талантами двух студентов.

Кабмину поручено обеспечить возведение памятника Фарману Салманову в городе Шамкире; присвоить имя Фармана Салманова общеобразовательному заведению в Шамкирском районе, в котором он учился; в двухмесячный срок определить порядок предоставления стипендии, учрежденной настоящим распоряжением, и проинформировать Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.