Связи между Азербайджаном и Европейским Союзом основаны на духе партнерства и взаимной поддержке.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления во вторник вместе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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