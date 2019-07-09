Смена статус-кво означает начало освобождения азербайджанских территорий от оккупации.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления во вторник вместе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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