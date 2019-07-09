https://news.day.az/politics/1136493.html Президент Ильхам Алиев: Наши усилия уже дают хорошие результаты, Азербайджан превращается в важную транзитную страну
Президент Ильхам Алиев: Наши усилия уже дают хорошие результаты, Азербайджан превращается в важную транзитную страну
Наши усилия уже дают хорошие результаты, Азербайджан превращается в важную транзитную страну.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления во вторник вместе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском с заявлениями для печати, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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