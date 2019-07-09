https://news.day.az/politics/1136507.html Президент Ильхам Алиев присвоил дипломатические ранги сотрудникам органов дипломатической службы
Президент Ильхам Алиев присвоил дипломатические ранги сотрудникам органов дипломатической службы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным списком лиц, получивших дипломатические ранги можно ознакомиться здесь.
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