Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С полным списком лиц, получивших дипломатические ранги можно ознакомиться здесь.

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