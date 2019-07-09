Повторяться, наверное, плохой тон, но когда речь идет о Маргарите Симоньян, никакие повторения не будут лишними.

Мы, да и не только мы, уже не раз обращали внимание на тот факт, что главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян старается быть впереди России всей и казаться больше "русской патриоткой", чем любой русский.

Особенно ярко эта пикантная особенность "биографии" скандальной журналистки проявляется в моменты кризиса Москвы с другими странами. Например, с Грузией.

Оскорбительная провокация в эфире телекомпании "Рустави-2", нет сомнений, к политике Тбилиси никакого отношения не имеющая, стала настоящим подарком для мадам Симоньян. Она немедленно села на любимого конька и поскакала, попутно оскорбляя грузинский народ и руководство страны.

"Отмена полетов была вызвана массовыми антироссийскими беспорядками и хамством грузинской тетеньки", - написала Симоньян на своем Telegram-канале, имея в виду реакцию Москвы на антироссийские митинги в Тбилиси. Отметим, что "грузинская тетенька", это, думается, эдакое презрительно-пренебрежительное обращение в адрес президента Грузии.

Тот факт, что руководство Грузии жестко осудило хамские высказывания в адрес президента России, не заставил Симоньян убавить градус патриотизма.

"В этот раз, наученная горьким опытом с послевкусием недопитых российским туристом киндзмараули и недоеденных пхали, тетенька молниеносно осудила паскудника. Ну, и в целом - у них там затянувшийся эпизод массовой психопатии", - презрительно написала армянка Симоньян с оттенком "великорусского" патриотизма.

По-видимому, в унизительном тоне высказываясь о главе Грузии, главный пропагандист России считает, что выступает в роли "народного мстителя". Мол, нашего президента оскорбили, а мы теперь по вашей пройдемся. Только вот мадам Симоньян, кажется, не видит разницы между рядовым телеведущим и главой крупнейших в РФ пропагандистских ресурсов. Нет-нет, речь не об уровне воспитания и интеллекта - в чью пользу тут было бы сравнение, это еще вопрос. Речь об уровне ответственности, которую налагает должность. Можно представить себе, например, главу Рейтерс или какого-то другого медиа-гиганта, оскорбительно высказывающегося в адрес руководителя другого государства? Хотя о чем это мы...

Главреда RT и Sputnik с самого начала обострения между Тбилиси и Москвой взяла на себя роль мегафона и зычно призывает россиян к грузинофобии. "Русский, уважай себя!" - под таким лозунгом она убеждает русских не ездить в Грузию.

"Есть ли у русских националистов лозунг "Русский, уважай себя!"? Еще немного, и я сама тут с вами русским националистом стану", - заявила Симоньян.

После таких слов русским националистам, наверное, должно было стать очень стыдно. Они, наверно, покраснели и опустили глаза, посрамленные. А как же, ведь армянка Симоньян преподала им такой урок "русского патриотизма". Та самая Симоньян, которая недавно постаралась не заметить убийства ее соплеменниками российского спецназовца, да и вообще пропускающая мимо ушей все прочие черные деяния армян в России-матушке.

Марго слишком много на себя берет. Достаточно напомнить ее скандальные переживания о якобы угрозе исламизации России и требования ввести "гражданство для всех русских". В Telegram Симоньян предупредила россиян, что если ничего не предпринять, то к 2040 году Россия станет "совершенно другой страной".

"Начнем с того, что Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов. Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов", - многомудро предложила она.

Впрочем, чего еще ждать от, пардон, армянской тетеньки, роняющей на каждом шагу имидж России.

Зульфугар Ибрагимов