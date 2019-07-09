9 июля завершился визит президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаг Европейского Союза и государственный флаг Азербайджанской Республики, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Президента Совета Европейского Союза Дональда Туска провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.