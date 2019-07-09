https://news.day.az/politics/1136521.html Завершился визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан
Завершился визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан
9 июля завершился визит президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаг Европейского Союза и государственный флаг Азербайджанской Республики, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Президента Совета Европейского Союза Дональда Туска провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.
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