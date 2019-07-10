При организации Управления партнерства НАТО в Баку в рамках программы альянса по оценке и отзыву по Концепции оперативных возможностей (КОВ) проводится рабочая встреча по обновлению программного обеспечения базы данных КОВ в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Основной целью мероприятия является обсуждение новых предложений по обновлению и совершенствованию программного обеспечения базы данных КОВ, используемой в оценивании подразделений, заявленных в Объединение совместных сил КОВ.

В мероприятии, которое продлится до 11 июля, принимает участие 21 представитель из 13 стран, включая семь стран-членов и шесть стран-партнеров НАТО.

Отметим, что Азербайджан в 2004-ом году присоединился к программе КОВ.

В настоящее время Азербайджан подал заявку по вступлению в Объединение совместных сил КОВ в составе одного батальона, одной разведывательной роты, двух транспортных вертолётов Mİ-17 ВВС и Палубной группы ВМС.