Новые власти Армении планируют оставаться во главе страны не менее 40 лет.

Об этом написала газета "Жаманак".

Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян на днях принял участие в мероприятии, организованном в Агверане руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Навасардяном. Трудно сказать, что пил или чем надышался на мероприятии Егоян, но он заявил во всеуслышание, что власть "Гражданского договора" продлится как минимум 40 лет.

"Мы пришли к власти как минимум на 40 лет", - обрадовал он участников встречи.

"Остается выяснить, с какого времени начинается отсчет этих 40 лет - с 8 мая, 9 декабря 2018 года или с момента этого заявления", - иронизирует армянское издание.

Султан Керим